Gaziantep'teki feci kazada yeni ayrıntı: 5 yıl önce yine ambulansla çarpışmış

Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Kazaya neden olan yolcu otobüsünün 2017 yılında, bir ambulansla çarpıştığı tespit edildi.

DHA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:04
Gaziantep'teki feci kazada yeni ayrıntı: 5 yıl önce yine ambulansla çarpışmış
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Gaziantep- Nizip otoyolunda 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün 29 Aralık 2017'de de Şanlıurfa'da kazaya karıştığı ortaya çıktı.

O dönem HAS Diyarbakır firması adına çalışan ve lacivert boyalı olan yolcu otobüsünün Raydin B. yönetiminde, kavşakta hasta taşıyan Halil Ç. yönetimindeki 63 AJ 129 plakalı ambulansla çarpıştığı tespit edildi.

Bu kazada ise ambulans şoförü ile hasta Mehmet A. ve yakını Şemsettin P. ile sağlık görevlileri Mahmut A., Demet K. ve Mehmet Davut S.'nin yaralandığı bildirildi.


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