İBB, üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite adaylarına, kentin 22 meydanında kurulan tercih platformları ve gezici mobil araçla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite adayları için kentin 22 meydanına tercih platformları kuracağını ve gezici mobil araçla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vereceğini duyurdu.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri ile gençlere ücretsiz danışmanlık hizmetini yarından itibaren verecek.
DOĞRU TERCİH DESTEĞİ
İstanbul'un 22 meydanında kurulacak merkezlerde, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru yapabilmeleri için destek olunacak.
Tercih merkezlerinde 60 rehber ve 65 uzman olmak üzere 125 kişilik ekip, saat 10.00 ile 19.00 arasında gençlere danışmanlık yapacak.
Sabit hizmet noktalarının yanında mobil Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi de ihtiyaç duyulan alanlara giderek gençlere destek olacak. Meydanlara gelemeyen gençler de İBB'nin Çözüm Merkezi'ni arayarak destek alabilecek.
TERCİH MERKEZİNE ULAŞAMAYANLAR İÇİN ALO 153
Türkiye'nin her yerinden 0 212 153 00 00 numaralı telefonla İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri'ne ulaşılabilecek.
Engel, hastalık veya herhangi nedenle meydanlara erişmeyenler de Alo 153'ü arayarak destek alabilecek. Öğrenciler, gerekli durumlarda İBB ekiplerinin evlerine gelerek kendilerine yüz yüze destek vermelerini talep edebilecek.
İBB'nin tercih danışma merkezleri, Avrupa Yakası'nda Aksaray, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şirinevler, Şişli, Taksim ve Silivri meydanları ile Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Şile, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar meydanlarında hizmet verecek.
Video Haberler
- Korkulan oldu: Trakya'dan sonra şimdi de İstanbul'da
- Marmara’nın batısı için 'fırtına' uyarısı
- Esnafın kabusu oldular: 'Haraç çetesi' iddiası
- Selçuk Ural: Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı
- Çeşme'de yanan alan havadan görüntülendi
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- CHP'li Gönül Özel: ‘Görevimin başındayım’
- Ankara merkezi FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı
- Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
- İzmir'de korkutan orman yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- AKP'li belediye, İBB ekiplerini içeri almadı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'