Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:25

Güncelleme: 15.02.2025 - 17:25

İŞKUR Gençlik Programı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Program kapsamında, üniversite öğrencilerine katıldıkları süreye göre finansal destek sağlanacak; ayda 5 gün katılan öğrencilere 5 bin 415 lira, 14 gün katılanlara ise 15 bin 162 lira verilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son ne zaman? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler? İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri ne kadar? İşte, ayrıntılar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından devlet üniversiteleriyle işbirliği içinde kısmi istihdam modeliyle başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'nın başvuruları başladı. Başvurular, 13 - 17 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Programa katılan gençlere günlük 1083 TL ödeme yapılacağını ifade eden Işıkhan, öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir desteği sağlanacağını duyurdu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)