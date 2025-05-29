İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla hayata geçireceği 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150’si için ihale sürecini başlatıyor. Peki, İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman? Taksi plakası kaç yıl süreyle kiralanacak?

UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?

İhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını Büyükşehir Belediye Encümeni’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor.

İHALE BEDELİ NE KADAR?

İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;

- İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,

- Geçerli sürücü belgesi,

- Adli sicil kaydı,

- Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.

İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

YENİ TASARIMLA YOLLARDA OLACAKLAR

Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.