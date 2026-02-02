İBB’ye Global CIO Awards’tan uluslararası ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı Askı Plan uygulamasıyla, bilgi teknolojileri alanında uluslararası düzeyde en prestijli organizasyonlardan biri olarak kabul edilen Global CIO Awards’ta ödülün sahibi oldu. İBB, dünya genelinde bilgi teknolojileri liderlerinin hayata geçirdiği yenilikçi ve örnek uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan Global CIO Project of the Year ödüllerinde, “Digital Customer Experience” kategorisinde Askı Plan uygulamasıyla ödüle layık görüldü.

İBB tarafından geliştirilen Askı Plan uygulaması, imar planlarının askı süreçlerini dijital ortama taşıyan yapısıyla, kamu hizmetlerine erişimde önemli bir dönüşüm sağladı. Uygulama, imar planlarına erişimi yalnızca fiziki ilan panolarıyla sınırlı olmaktan çıkararak, dijital ortamda tüm vatandaşların kullanımına sundu.

TAMAMEN ÖZ KAYNAKLARLA GELİŞTİRİLEN DİJİTAL ÇÖZÜM

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle, tamamen öz kaynaklar kullanılarak geliştirilen CBS tabanlı Askı Plan uygulaması, imar planlarının askı süreçlerinde dijitalleşmeyi mümkün kıldı. Daha önce yalnızca belediye hizmet binalarında yer alan ilan panoları üzerinden takip edilebilen imar planları, uygulama sayesinde herkes için erişilebilir hale getirildi.

HARİTA TABANLI BİLGİLENDİRME VE ANLIK BİLDİRİMLER

Uygulama kapsamında, İBB tarafından onaylanan planlar ve plan tadilatları, güncel CBS verileriyle eşleştirilerek harita tabanlı, görsel ve metinsel içeriklerle vatandaşlara sunuluyor. Sisteme entegre edilen SMS bilgilendirme altyapısı sayesinde kullanıcılar, plan değişikliklerinden anlık olarak haberdar olabiliyor. Bu sayede vatandaşlar, 30 günlük yasal askı süresi içerisinde ilgili birimlere itiraz haklarını etkin biçimde kullanabiliyor.

ŞEFFAF VE KATILIMCI ŞEHİR YÖNETİMİNE KATKI

Yaklaşık 2 milyon kullanıcıya ulaşan Askı Plan uygulaması, İstanbulluların kamu hizmetlerine erişiminde önemli bir ihtiyacı karşılarken, şeffaf, katılımcı ve erişilebilir bir şehir yönetimi anlayışını da güçlendiriyor. Uygulama, imar süreçlerinde bilgiye eşit erişimi destekleyerek, kent yönetiminde dijitalleşmenin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İBB, Global CIO Awards kapsamında aldığı bu ödülle, dijital dönüşüm ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını uluslararası platformda bir kez daha tescillemiş oldu.