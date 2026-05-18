İBB'ye yeni dalga operasyon: Adliyeye sevk edildiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs Cuma günü düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler ise şöyle:

* ⁠Murat ER (Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü)

* ⁠Erkan KAVLAK – (Tekniker)

* ⁠Erkan KOÇ – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Hakan ÇAKIR - (Elektronik Sistemler Müdürü)

* ⁠İbrahim YAŞAROĞLU – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Menderes ÇAKMAK – (Mühendis)

* ⁠Muhammet Sertaç KAZICI –(Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

⁠Niyazi BAŞTÜRK – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Zeynep DÜŞMEZ - İnform Firması Ortağı)

* ⁠İsmail KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

* ⁠İhsan Sabri KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

Hakkında gözaltı kararı bulunan İnform firması yetkilisi Levent Ilgın'ın yurt dışında bulunması nedeniyle gözaltına alınamadığı aktarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

12 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.