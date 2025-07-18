İBB'ye yeni operasyona Gökan Zeybek'ten sert tepki: 'Çaresizliğinizin en açık delili...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan 19 Mart operasyonlarında yeni gözaltı kararları verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İBB soruşturması kapsamında, 'rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla 18 kişi bugün eşzamanlı 'yakalama, gözaltı, arama ve el koyma' işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildi.

"ADALET MUTLAKA YERİNİ BULACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuya sosyal medya hesabından tepki göstererek şunları kaydetti:

"Çaresizliğinizin en açık delili, uyduruk gerekçelerle aldığınız bu keyfi gözaltı kararlarıdır. Gerçek güç milletin kendisidir. Hukuku ve adaleti çiğneyerek, siyasi intikam peşinde koşanlar bilsin ki, yaptıkları sadece kendi sonlarını hızlandırıyor. Bu ucuz oyunlarınız sizi kurtaramayacak. Adalet mutlaka yerini bulacak."