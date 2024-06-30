İBB’den bir kız öğrenci yurdu daha!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:46

Güncelleme: 30.06.2024 - 12:46

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni öğrenci yurdu İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ tarafından yapılıyor. Yurt, Mecidiyeköy’de temeli 2022'de atılan içerisinde cami, kültür merkezi, meydanı ve etkinlik alanları bulunan; aynı zamanda ofislerin de yer alacağı bir sosyokültürel yaşam alanı olan ‘Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin içinde yer alacak.

326 yatak kapasiteli yurt, kız öğrenciler için yapılıyor. Toplam inşaat alanı 19.405,6 m² olan bu sosyokültürel merkezin içerisinde çok amaçlı toplantı odası, kütüphane, kafe, yemekhane, otopark, İETT peronları ve itfaiye amirliği de bulunuyor. Projede yer alacak olan yaklaşık 694 m²’lik alandaki cami ise 335 kişi kapasiteli...

Konuya ilişkin İBB basın açıklamasında, "Tarihin kökleri ile gelecek kuşakların buluştuğu bir cazibe merkezi olacak olan Yaşam ve Gençlik Merkezi projesi; ismini Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e verilen ve "Kurtarıcı" anlamına gelen "Halaskar" ünvanından alıyor. Ayrıca projede yer alacak caminin adı "Halaskargazi Camii", kız yurdunun ismi ise "Zübeyde Hanım Kız Yurdu" olarak belirlendi. "Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi” projesinin merkezine konumlandırılan, dışarı ile içeriyi birleştiren büyük ağaç ise köklerimizdeki güçlü mirasla, umut dolu bir gelecek kurma hayalimizin sembolü olarak öne çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

“SÜRECİN PAYDAŞI OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLU VE GURURLUYUZ”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da proje hakkında yaptığı açıklamada, "Adını Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e verilen ve ‘kurtarıcı’ anlamına gelen unvanından alan Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi projemizde bir de yurt inşa ediyoruz. İstanbul'un merkezinde kız öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak 326 yatak kapasitesli yurt projemiz 'Zübeyde Hanım Kız Yurdu' adıyla hizmet edecek” dedi.

Kurt, ayrıca, “Kız öğrencilerimizin yurt ihtiyaçlarına İBB çatısı altında katkıda bulunacağımız bir sürecin paydaşı olduğumuz için mutlu ve gururluyuz” ifadelerini de kullandı.