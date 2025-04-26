İBB'den 'ikinci dalga' operasyonuna ilişkin ilk açıklama: 'Görevimizin başındayız!'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:31

Güncelleme: 26.04.2025 - 14:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevli olan 50 isim sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kurum ve bağlı kuruluşu İSKİ’nin tepe yöneticilerine yapılan haksız ve hukuksuz şafak baskınlarına tepki gösterdi.

''SAZLIDERE İÇİN HAREKETE GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI''

CHP’li ilçe belediye başkanları ve İBB yöneticileriyle birlikte kameraların karşısına geçen Aslan, gözaltılar ve Kanal İstanbul projesi arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve arkadaşlarının, Sazlıdere Barajı havzasında yoğunlaşan kontrolsüz yapılaşmaya karşı etkin önlemler almak için çalıştığının altını çizen Aslan, “Şehircilik, altyapı ve afet yönetimi gibi İstanbul için hayati önemdeki alanlarda çalışan ekiplerimizin bu şekilde hedef alınmasından derin bir üzüntü duyuyoruz. Gelecekte Sazlıdere’yi tehdit eden projelere karşı, şehrin su güvenliğini savunuyorlardı. Sazlıdere Barajı, İstanbul’un bugünü için çok önemli olduğu gibi, Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelerin hayata geçirilmesi durumunda yok olma riski de taşıyan stratejik bir su kaynağıdır. Bu çabaların sekteye uğratılması, İstanbul’un su hakkı ve çevresel geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

“ŞEHİRCİLİK, ALTYAPI VE AFET YÖNETİMİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZ HEDEF ALINIYOR”

İBB yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarıyla kameraların karşısına geçen Aslan, İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“19 Mart tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlardı. Bu sabah da belediyemizin çeşitli birimlerinde görev yapan yöneticilerimiz ve uzman kadrolarımız hakkında gözaltı kararları uygulandı. Şehircilik, altyapı ve afet yönetimi gibi İstanbul için hayati önemdeki alanlarda çalışan ekiplerimizin bu şekilde hedef alınmasından derin bir üzüntü duyuyoruz.

Bu arkadaşlarımız, görevlerini tamamen yasal çerçevede ve kamu yararı gözeterek yürüten arkadaşlarımızdır. Bu gelişmeler, yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmamakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal işleyişine ve şehir halkına sunulan hizmetlere de zarar vermektedir. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemleri, aileler üzerinde de ağır travmatik etkiler yaratmaktadır. Oysa bu kamu görevlilerinin tümü, çağrıldıklarında ifade vermeye hazır sorumluluk sahibi bireylerdir. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, gözaltına alınan yöneticilerimizin ailelerinin yanındayız. Kurum olarak desteğimiz tamdır.”

KANAL İSTANBUL VURGUSU: “İSKİ GENEL MÜDÜRÜ VE ARKADAŞLARININ GÖZALTINA ALINMASI DİKKAT ÇEKİCİ”

“Özellikle İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa ve ilgili yardımcılarının gözaltına alınması dikkat çekicidir. Bu arkadaşlarımız, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı korumaya yönelik idari kararları hayata geçirmeye hazırlanıyorlardı. Baraj çevresindeki kontrolsüz yapılaşmaya karşı etkin önlemler almak için çalışıyor; gelecekte Sazlıdere’yi tehdit eden projelere karşı şehrin su güvenliğini savunuyorlardı.

Sazlıdere Barajı, İstanbul’un bugünü için çok önemli olduğu gibi, Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelerin hayata geçirilmesi durumunda yok olma riski de taşıyan stratejik bir su kaynağıdır. Bu çabaların sekteye uğratılması, İstanbul’un su hakkı ve çevresel geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturmaktadır.”

“SAĞDUYUYU, HAKKANİYETİ VE ADALETİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, geçmişte olduğu gibi, bugün de hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve kamu vicdanına bağlı kalmaya özen gösteriyoruz. Tüm yasal haklarımızı kararlılıkla kullanıyor; İstanbul halkı için hizmet üretme görevimizi sürdürüyoruz. Su kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve kamu yararını koruma kararlılığımızdan hiçbir güç bizi alıkoyamayacaktır.

Sağduyuyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini bu süreçte hukuk ilkelerine ve ortak vicdana sahip çıkmaya davet ediyor; sürecin şeffaf ve adil biçimde yürütülmesini temenni ediyoruz. İstanbulluların içi rahat olsun, bizler, tüm yöneticilerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve 92 bin çalışanımızla İstanbul halkına hizmet etme sorumluluğumuzla işimizin başındayız.”