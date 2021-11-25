İBB'den Kadıköy metrosundaki olayla ilgili açıklama

25 Kasım 2021 Perşembe, 12:51

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakalandı. Metrodaki bıçaklı şahsın 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaşanan olayın ardından metrolardaki güvenlik önlemlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kadın yolcularımız başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kadın yolcularımız başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir.

#KadınaŞiddeteHayır — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 25, 2021



