İBB'den Kadıköy metrosundaki olayla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırı girişimi sonrasında metrolardaki güvenlik önlemlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 12:51
İBB'den Kadıköy metrosundaki olayla ilgili açıklama
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İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakalandı. Metrodaki bıçaklı şahsın 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaşanan olayın ardından metrolardaki güvenlik önlemlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kadın yolcularımız başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.



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