İstanbul'da metroda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

25 Kasım 2021 Perşembe, 08:12

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın E.Y.(32) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu saldırgan saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. E.Y.'nin yapılan incelemesinde 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi.

20 ADET SUÇ KAYDI

E.Y.’nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Polisin saldırganı yakalama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde polisin eve giderek saldırganı gözaltına aldığı görülüyor