İstanbul'da metroda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakandı. Saldırganın yakalanma anı kameraya yansıdı.
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın E.Y.(32) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu saldırgan saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. E.Y.'nin yapılan incelemesinde 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi.
20 ADET SUÇ KAYDI
E.Y.’nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
YAKALANMA ANI KAMERADA
Polisin saldırganı yakalama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde polisin eve giderek saldırganı gözaltına aldığı görülüyor
İlgili Haberler
- İstanbul metrosunda bıçaklı saldırgan kadınları tehdit etti
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması