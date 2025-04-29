İBB'den lüks araç iddialarına sert yanıt: ‘Baştan sona kurgu!’

Yayınlanma: 29.04.2025 - 13:44

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beykoz'daki bir rezidansın otoparkında bulunan lüks otomobillerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilişkilendirilmesine yönelik iddialara sert bir dille yanıt verdi.

İBB Basın Danışmanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansta lüks araçlar sakladığı ortaya çıktı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almış bir iş insanı olarak bilinen Murat Kapki’ye ait olduğu ve bu araçların lüks otomobil meraklıları tarafından ortak kullanılan bir garajda bulunduğu ifade edildi.

İBB, görüntülerdeki diğer araçların ve garajın dosyada adı geçen kişilerle bir ilgisi bulunmadığını, bu tür araçlara el konulduğu yönündeki iddiaların da doğru olmadığını vurguladı.

Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun ne Murat Kapki ile ne de söz konusu araçlarla herhangi bir bağı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "kara para", "ihale yolsuzluğu", "klasik otomobil" gibi ifadelerin somut delil olmaksızın kullanıldığı ve bu durumun masumiyet karinesinin ihlali anlamına geldiği ifade edildi. İBB, bu tür iftiralara karşı gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını ve gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltanların hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

İBB'DEN "YALANLAR VE GERÇEKLER" AÇIKLAMASI

İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

YALAN: “Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansta lüks araçlar sakladığı ortaya çıktı” yalanı.

GERÇEK: Paylaşılan görüntülerdeki lüks araçların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış bir iş insanı olarak bilinen Murat Kapki’ye ait olduğu iddia edilmektedir. Bu araçların yer aldığı garajın, lüks otomobil meraklıları tarafından ortak kullanılan bir alan olduğu bilinmektedir. Görüntülerdeki diğer araçların ve söz konusu garajın dosyada adı geçen kişilerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Dosyada adı geçen kişilere ait olduğu gerekçesiyle bu tür araçlara el konulmuş olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Durum böyleyken, bazı yayın organlarının bu görüntüleri, Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirerek sunması ise çirkin bir algı operasyonudur. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ne Murat Kapki ile ne de söz konusu araçlarla en ufak bir bağı yoktur. Bu sözde haber, baştan sona bir kurgudur. Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararıyla kesinleşmiş hiçbir suç örgütü liderliği isnadı bulunmamaktadır. Henüz iddianamesi dahi kabul edilmemiş bir soruşturma üzerinden “suç örgütü” etiketiyle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Haberde adı geçen araçların İBB ya da iştirak şirketleriyle ilgisi yoktur. “Kara para”, “ihale yolsuzluğu”, “klasik otomobil” gibi ifadeler, herhangi bir somut delil olmaksızın kullanılmış ve bu durum açıkça masumiyet karinesinin ihlali anlamına gelmektedir. Haber dili, hukuki süreci beklemeden infaz peşinde koşan bir anlayışı yansıtmaktadır. Tüm bu iftiralara karşı gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup, gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltanlar hukuk önünde hesap verecektir.