İBB’ye ‘suç örgütü’, İmamoğlu’na ‘suç örgütü lideri’ suçlaması

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:38

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:38

TGRT Haber’de sabah programını sunan Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni “suç örgütü”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ise “suç örgütü lideri” olarak nitelendirdi.

İBB’ye ait araçlara el konulmasını, “Suç örgütünün milyonluk araçlarına el konuldu” sözleriyle duyuran Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da iddiasını sürdürdü.

Söz konusu konuşmayı hesabından paylaşan Küçük, "“Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansın otoparkına gizlediği milyonlarca değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu” ifadelerine yer verdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ün, daha önce FOX TV'de Fatih Portakal'ın programında terör örgütü FETÖ ile ilgli; “Hükümet- Cemaat kavgası değil bu. Cemaatin tüm dünyada okul hizmeti ve çeşitli hizmetler yapan bu güzel insanlar hakkında iftira atmak olmaz" sözleri ortaya çıkmıştı.