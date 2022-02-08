İBB'den Süleymaniye Camii açıklaması: 'Fatih Belediyesi gerekeni yapmazsa biz bu binayı mühürleyeceğiz'

08 Şubat 2022 Salı, 14:01

Süleymaniye Camii önünde silüeti bozan ve Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı İlim Yayma Vakfı tarafından yurt olarak inşa edilen yapı için İBB harekete geçti.

Geçen hafta İBB, İstanbul 4 No’lu Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulunmuş, bu yapının yürürlükteki imar planına aykırı olduğunu belirtmişti.

“FATİH BELEDİYESİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ, GEREKEN YAPILMAZSA MÜHÜRLEYECEĞİZ”

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB olarak AKP'li Fatih Belediyesi’ne süre verdiklerini söyledi ve sürenin dolmasıyla birlikte bir şey yapılmazsa binanın İBB tarafından mühürleneceğini dile getirdi:

“Bugün hala ilçe belediyesi ile görüşüyoruz. Adım atıp, yazıyla bize bildirmelerini bekliyoruz. Resmi bir işlem yapılmalı bugün içerisinde. Müzakere hala sürüyor ancak günün sonunda Fatih Belediyesi gerekeni yapmazsa biz, İBB olarak bu binayı mühürleyeceğiz”

“PROJENİN YENİDEN YAPILMASI LAZIM”

İnşaattaki usulsüzlüklerden bahseden Polat, “Birincisi, zemin aldığı avam proje, İBB tarafından onaylı değil. Alana yapılacak proje ayrıca bir avam projeden mahrum. Yeniden yapılması lazım. Sahanın imar planına da uygun değil. Revize edilmesi lazım. Üçüncüsü silüete etki eden yerde, yüksekliklerle ilgili 6 metreye yakın ek yükselme var. Bunun tamamının ortadan kaldırılması lazım” dedi.