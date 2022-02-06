İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye Camisi' açıklaması

06 Şubat 2022 Pazar, 16:56

Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından tarihi yarımadada 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymani Camii'nin hemen önünde yükselen inşaat tepkilere neden olmuştu.

İBB HAREKETE GEÇMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istemişti. Koruma Bölge Kuruluna başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtmişti.

"ZULÜMDÜR"

İnşaatın son halinin görüntüsünü paylaşan sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı, İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın” demişti.

Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap;



Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor.



Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz. #Süleymaniye https://t.co/Rlm9ckBDSC pic.twitter.com/R589LdLU1Y — Mahir Polat (@mhrpolat) February 2, 2022

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Süleymaniye Camii'nin önündeki inşaata ilişkin Bilal Erdoğan'ın başkanlığındaki İlim Yayma Vakfı yazılı açıklama yaptı. Vakıftan yapılan açıklamada, “Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ederiz” ifadeleri yer aldı.

İlim Yayma Vakfı'nın açıklaması şöyle:

“Süleymaniye, İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”