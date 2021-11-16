İBB'den ücretsiz ulaşım kampanyası: "Yürü be İstanbul"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbullulara ücretsiz ulaşım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında bir haftada 50 bin adım atan İstanbullular, tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sağlıklı yaşama teşvik için Beltur aracılığıyla "Yürü Be İstanbul" kampanyası başlattı.
BELTUR'dan yapılan duyuruda "Şehrini keşfederken 1.000 adım atan İstanbullulara Beltur’dan kahve hediye! Ücretsiz kahve için “Yürü Be İstanbul” uygulamasını indir, 1.000 adım atarak Beltur Kahve rozetini ve hediyeni kazan" denildi.
ÜCRETSİZ KAHVEDEN SONRA ÜCRETSİZ ULAŞIM
Buna göre cep telefonunuza indireceğiniz "Yürü Be İstanbul" uygulaması üzerinden BELTUR şubelerinden ücretsiz kahve içmek de mümkün. 'Yürü Be İstanbul' uygulamasını indiren İstanbullular, günlük 1000 adım attıktan sonra gittiği BELTUR şubesinden ücretsiz kahve alabilecek.
50 BİN ADIM ATANA ÜCRETSİZ TEK GEÇİŞ
Aynı uygulamayla 50 bin adım atan İstanbullular toplu ulaşımda ücretsiz geçiş hakkı imkanı da sunuldu.
"Yürü Be İstanbul" adresinden yapılan duyuru şöyle:
"Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük adım hedefimiz 10.000 adım. Bir haftada 50.000 adım atan ilk 2.500 kişiye Belbim’den ücretsiz tek geçişlik İstanbulkart yüklemesi hediye!"
Android ve App Store'den indirilebilen 'Yürü Be İstanbul' uygulamasıyla adım atarlarını kayıt altına alıp 50 bin adıma ulaşan İstanbullular,kendilerine verilecek kodla BELBİM üzerinden tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacak.
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