İBB Meclisi'nden oybirliği ile geçti: Zeki Müren'in ismi 24 yıl kaldığı sokakta yaşayacak

12 Kasım 2021 Cuma, 09:56

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, 1996’da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Zeki Müren’in adını, Levent’te 24 yıl yaşadığı Akağaç Sokağı’na verdi. “Sanat Güneşi” olarak da anılan Zeki Müren’in adının, yaşadığı sokağa verilmesiyle ilgili karar oybirliği ile alındı. İstisnalar hariç sokak ve cadde adlarının değiştirilmesine, adres sistemini bozduğu için uzunca bir süredir izin verilmiyordu.

Beşiktaş Belediye’sinin, Zeki Müren’in adının, 1962-1986 yılları arasında yaşadığı Konaklar Mahallesi’ndeki Akağaç Sokağa verilmesiyle ilgili tavsiye niteliğindeki teklifi, eylül ayında İBB Meclisi’ne gelmişti. Eylül ayında söz konusu teklif Harita, Kültür ve Sanat komisyonlarına havale edilmişti. Çalışmalarını tamamlayan komisyonlar teklifle ilgili ortak raporlarını İBB Meclisi’ne sundu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NİN TAVSİYESİ

Beşiktaş Belediye Meclisi’nin 21 Mayıs 2021 tarihli tavsiye niteliğindeki kararında özetle şöyle denilmişti:

“Söz konusu Konaklar Mahallesi, Akağaç Sokakta 1962-1986 yılları arasında yaşayan Zeki Müren’in yaşadığı sokağa isminin verilmesi sevenleri tarafından sosyal medyada gündem olmuştur. 600’ü aşkın plak ve kaset dolduran, 1955’te ‘Manolyam’ adlı şarkısıyla Türkiye’de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü’nü alan ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilen Zeki Müren şöhretinin doruğunda olduğu 1962-1986 yılları arasında Konaklar Mahallesi, Akağaç Sokak, 6 numaralı villada yaşaması sebebi ile isminin sokak ismine verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür.

Akağaç Sokağın isminin ‘Zeki Müren Sokak’ olarak değiştirilmesine ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.”

YETKİ İBB MECLİSİ’NDE

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokaklara ad ve numara verilmesi Büyükşehir Belediye Meclislerine ait.

Ancak İBB Meclisi, kültürel değerlerin yok edilmemesi, şehrin mevcut adres sisteminin bozulmaması ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için uzunca bir süredir, mükerrer olan sokak isimleri hariç, değişiklik tekliflerini genellikle uygun görmüyordu. Sadece isimsiz sokaklara yeni ad verilmesi teklifleri uygun görülüyordu.

BirGün'de yer alan habere göre; İBB Meclisi 2015 yılında, Kartal’da bulunan “Tufan Sokağı” isminin, “Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz Caddesi” olarak değiştirilmesi teklifini aynı gerekçeyle oybirliğiyle reddetmişti. Ancak aynı yıl, İstinye Bayırı Caddesi isminin, Katar Caddesi olarak değiştirilmesi teklifi, AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla, oyçokluğu ile kabul edilmişti. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanlarından Kadir Topbaş'ın adı Başakşehir'de, geçici olarak G-1021 Caddesi olarak adlandırılan caddeye verilmişti.

Bu nedenle, Zeki Müren’in isminin yaşadığı sokağa verilip verilmeyeceği merak konusu olmuştu.