İBB’nin ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkları’ olduğunu biliyor muydunuz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkları’ olduğunu biliyor muydunuz? Sancaktepe ve Topkapı’daki uygulamalı eğitim sahalarında çocuklar, kuralları görerek öğreniyor. Topkapı’daki eğitim parkını çocuklarla birlikte ziyaret ettik. Trafik polisleri eşliğinde biz kuralları hatırlarken, çocuklarımız her biri hayati derecede önemli trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi.
Ağaç yaşken eğilir. Çocuklar, erken öğrendikleri bilgileri hem daha iyi kavrıyor, hem de unutmuyor. Okula giderken, serviste, aileleriyle seyahat ederken, yaşamın her alanında trafikle iç içeler. Şehir kurallarının yanında trafiğe de dikkat etmek zorundalar.
İstanbul’un farklı ilçelerinden minik öğrencilerle birlikte Topkapı’da bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ettik. Trafikte yayaların nasıl davranması gerektiğini de içeren teorik eğitimin yanında trafiğe kapalı alandaki pistte de uygulamalı eğitim veriliyor.
İlk dikkatimizi çeken; trafik ışıklarının, çocukların görüp algılayabileceği minik boyutlarda olmasıydı. Etraftaki temsili yapılar da minyatürdü.
Okul yaya geçitleri ve üst geçitler ise gerçekleriyle eşdeğerdi. Eğitime trafik polislerinin de destek vermesi, çocuklar için çok daha öğreticiydi. Hep birlikte kırmızı ışıkta beklediler, yayalara yanan yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçtiler. Yaya geçidini kullanırken önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakarak, geçmelerinin gerektiğini öğrendiler. Üst geçitlerin, trafik ışıklarının olmadığı yerde kullanıldığını da öğrenen çocuklar, böylece güvenli yolculuğun tadını çıkardılar.
ANİMASYON FİLMLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLEN EĞİTİM
Açık alanda; yatay/düşey trafik işaretleri, kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, hemzemin geçit, bisiklet yolları, engelli yolları ve yaya kaldırımı gibi trafik unsurları yer alıyor. Uzman eğitmenlerle verilen eğitimlerde, içerikler animasyon filmleri ile zenginleştirilirken; pratik eğitimde trafik polisleri de eğitim veriyor. 4-8 yaş grubuna uygulama ve farkındalık eğitimi sunulurken; engelli bireylere de sosyal hayata katılabilmeleri ve desteksiz bir yaşam sürdürebilmeleri için ‘Trafikte Bağımsız Yaşam Eğitimi’ veriliyor.
BAŞVURULAR NASIL OLUYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim dönemlerine paralel eğitim-öğretim verilen eğitim parklarına, (0212) 449 90 84 nolu telefon ve ALO 153 Çözüm Hattı ile trafikcocuk.ibb.gov.tr internet sitesinden ulaşılıyor. Eğitimler gruplarla sürdürülüyor.
ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ
Topkapı ve Sancaktepe’de toplam 28 dönümlük alanda hizmet veren parklar, kentin iki yakasında da bulunması nedeniyle, İstanbul’un her tarafından gelen çocuklara ev sahipliği yapıyor. İki parkta da ilkokul, anaokulu ve engelli öğrencilere özgü sınıflar dikkat çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Projesi’ de verilen eğitimler arasında yer alıyor.
HEDEF 18 BİN ÖĞRENCİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iki trafik eğitim parkı ile 4-12 yaş grubundaki çocuklara uygulamalı trafik eğitimi veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalışmalar, Topkapı ve Sancaktepe’deki parklarda sürdürülüyor. Eğitim parklarını, yıl sonunda toplam 18 bin öğrencinin ziyaret etmesi hedefleniyor.
NASIL GİDİLİR?
Topkapı Trafik Eğitim Parkı’na; “T1 Bağcılar-Kabataş” ve “T4 Topkapı-Mescid-i Selam” tramvay hatlarının Topkapı Durağı’ndan ulaşılabiliyor.
Aynı zamanda Topkapı Şehit Mustafa Canbaz ve Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs duraklarından da parka erişim sağlanabiliyor.
Topkapı Panorama 1453 İETT Durağı da parka ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor.
Sancaktepe Trafik Eğitim Parkı’na; 11ÜS, 131C, 131Y, 132S, 14KS, 18F, 320A otobüsleri ile MİNİBÜS: BL-401, MİNİBÜS: C-311, MİNİBÜS: C-80 minibüs/dolmuşlarıyla ulaşılabilir.
Video Haberler
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
- Acil serviste dehşet saçmıştı: İfadesi şaşırttı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan Şeyma Biran açıklaması
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Saray'ın Demirtaş planı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Saray'ın Demirtaş planı
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- Otomobil fiyatlarına dev zam!