İBB’nin ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkları’ olduğunu biliyor muydunuz?

24 Mayıs 2022 Salı, 00:00

Ağaç yaşken eğilir. Çocuklar, erken öğrendikleri bilgileri hem daha iyi kavrıyor, hem de unutmuyor. Okula giderken, serviste, aileleriyle seyahat ederken, yaşamın her alanında trafikle iç içeler. Şehir kurallarının yanında trafiğe de dikkat etmek zorundalar.

İstanbul’un farklı ilçelerinden minik öğrencilerle birlikte Topkapı’da bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ettik. Trafikte yayaların nasıl davranması gerektiğini de içeren teorik eğitimin yanında trafiğe kapalı alandaki pistte de uygulamalı eğitim veriliyor.

İlk dikkatimizi çeken; trafik ışıklarının, çocukların görüp algılayabileceği minik boyutlarda olmasıydı. Etraftaki temsili yapılar da minyatürdü.

Okul yaya geçitleri ve üst geçitler ise gerçekleriyle eşdeğerdi. Eğitime trafik polislerinin de destek vermesi, çocuklar için çok daha öğreticiydi. Hep birlikte kırmızı ışıkta beklediler, yayalara yanan yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçtiler. Yaya geçidini kullanırken önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakarak, geçmelerinin gerektiğini öğrendiler. Üst geçitlerin, trafik ışıklarının olmadığı yerde kullanıldığını da öğrenen çocuklar, böylece güvenli yolculuğun tadını çıkardılar.

ANİMASYON FİLMLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLEN EĞİTİM

Açık alanda; yatay/düşey trafik işaretleri, kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, hemzemin geçit, bisiklet yolları, engelli yolları ve yaya kaldırımı gibi trafik unsurları yer alıyor. Uzman eğitmenlerle verilen eğitimlerde, içerikler animasyon filmleri ile zenginleştirilirken; pratik eğitimde trafik polisleri de eğitim veriyor. 4-8 yaş grubuna uygulama ve farkındalık eğitimi sunulurken; engelli bireylere de sosyal hayata katılabilmeleri ve desteksiz bir yaşam sürdürebilmeleri için ‘Trafikte Bağımsız Yaşam Eğitimi’ veriliyor.

BAŞVURULAR NASIL OLUYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim dönemlerine paralel eğitim-öğretim verilen eğitim parklarına, (0212) 449 90 84 nolu telefon ve ALO 153 Çözüm Hattı ile trafikcocuk.ibb.gov.tr internet sitesinden ulaşılıyor. Eğitimler gruplarla sürdürülüyor.

ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

Topkapı ve Sancaktepe’de toplam 28 dönümlük alanda hizmet veren parklar, kentin iki yakasında da bulunması nedeniyle, İstanbul’un her tarafından gelen çocuklara ev sahipliği yapıyor. İki parkta da ilkokul, anaokulu ve engelli öğrencilere özgü sınıflar dikkat çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Projesi’ de verilen eğitimler arasında yer alıyor.

HEDEF 18 BİN ÖĞRENCİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iki trafik eğitim parkı ile 4-12 yaş grubundaki çocuklara uygulamalı trafik eğitimi veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalışmalar, Topkapı ve Sancaktepe’deki parklarda sürdürülüyor. Eğitim parklarını, yıl sonunda toplam 18 bin öğrencinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

NASIL GİDİLİR?

Topkapı Trafik Eğitim Parkı’na; “T1 Bağcılar-Kabataş” ve “T4 Topkapı-Mescid-i Selam” tramvay hatlarının Topkapı Durağı’ndan ulaşılabiliyor.

Aynı zamanda Topkapı Şehit Mustafa Canbaz ve Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs duraklarından da parka erişim sağlanabiliyor.

Topkapı Panorama 1453 İETT Durağı da parka ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor.

Sancaktepe Trafik Eğitim Parkı’na; 11ÜS, 131C, 131Y, 132S, 14KS, 18F, 320A otobüsleri ile MİNİBÜS: BL-401, MİNİBÜS: C-311, MİNİBÜS: C-80 minibüs/dolmuşlarıyla ulaşılabilir.