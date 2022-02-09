İBB’nin erkek yöneticileri için toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesi

09 Şubat 2022 Çarşamba, 11:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “kadın dostu kent” anlayışı doğrultusunda kadına şiddetle mücadele kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık çalışmaları sürdürülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez kamuda karar alma mekanizmasında yer alan erkek yöneticiler için yapılan atölye çalışmasına Başkan Tunç Soyer ile birlikte Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nde görevli Programlar Koordinatörü Zeliha Ünaldı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Büyükşehir Belediyesi’nin erkek genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir, ESHOT ve İZSU'da görevli daire başkanları, genel müdür yardımcıları ve teftiş kurul u başkanları katıldı.

“İÇTENLİKLE EŞİTLİĞE İNANMALIYIZ”

Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde yapılan “Erkeklerin ve Oğlan Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı” atölyesinde konuşan Başkan Tunç Soyer “Erkekliğe atfedilen mertlik, dürüstlük, güçlülük, aile reisliği gibi kavramlar doğuştan kazandığımız şeyler değil. Toplumsal hayatın, sosyal koşulların bize dayattığı ve bizim öyle olduğunu düşündüğümüz sıfatlar. İnsanlık tarihi boyunca bu bir kader gibi yaşanmadı. İnsanlık ataerkil toplumlar gibi anaerkil toplumlar da gördü. Şu an ihtiyaç duyduğumuz şey kadına şiddetle mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştirmektir. İnsan haklarından yola çıkarak bu eşitliği nasıl tesis edebiliriz, buna kafa yormak gerekiyor. Belki dilimizi değiştirebiliriz. Adam gibi durmak, kız gibi ağlamak… Öncelikle bunlardan sıyrılmak gerekiyor. Bir de bakış açımızı değiştirip i çtenlikle eşitliğe inanmalıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu büyük değişime öncülük etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

“DEĞİŞİM İÇİN ERKEKLERİN KATILIMINI ÖNEMSİYORUZ”

BM Kadın Birimi’nde Programlar Koordinatörü Zeliha Ünaldı da toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı norm ve kalıplarla hep birlikte mücadele etmek gerektiğine değinerek “Kadına yönelik şiddetin bir türü olan çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler ile ilgili davranış değişikliği toplumsal cinsiyet algısının değişimi ve dönüşümü ile mümkün. BM Kadın Birimi olarak bu değişim ve dönüşüm için erkeklerin ve oğlan çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımını önemsiyoruz” dedi. Zeliha Ünaldı, Başkan Tunç Soyer’e de atölye çalışmasına bizzat katıldığı için teşekkür etti.

“ATÖLYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ise “Başkanımızın vizyonu doğrultusunda eşit yurttaşlık temelinde ve toplumcu bakış açısıyla kentteki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için hizmet üretiyoruz. Bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla kadın erkek eşitliğinin sağlanması için kentte projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Üst düzey yöneticilerimizle başlayan bu süreci kentin karar alıcı organı olan meclis üyeleri ve belediyemiz bünyesindeki çalışma arkadaşlarımızla atölye faaliyetleri şeklinde yine Birleşmiş Milletler Kadın Birimi işbirliğiyle yaygınlaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BEN DEĞİLSEM KİM?

Atölye çalışmasında erkeklerin ve oğlan çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına katılımının önemi ve geleneksel erkeklik algılarının ve davranışlarının eşitsizliği nasıl yarattığı tartışıldı. Celal Bayar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan, BM Kadın Birimi Danışmanı Doç. Dr. Murat Göç Bilgin’in moderatörlüğünde yapılan programın ikinci bölümünde ise erkekleri ve oğlan çocuklarını eşitlikçi rolleri benimsemeye teşvik etmek için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.

Atölye bitiminde Doç. Dr. Göç Bilgin katılımcılara “Erkek olmanın size getirdiği sorumluluklar neler ve bunları nasıl değiştiririz” sorusunu yönelterek herkesin düşüncelerini kağıda yazarak panoya asmasını istedi. Başkan Tunç Soyer, notunda erkeklerin kadınlar üzerinde üstünlük taşıma iddiasından söz etti ve “Kadınlar daha çok üst düzey yönetici olmalı” ifadesini ekledi.

Notlar üzerinden çekilen fotoğraflar Un Women HeForShe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında #BenDegilsemKim etiketiyle “İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyor” içeriğiyle paylaşılacak.

NE HEDEFLENİYOR?

Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında düzenlenen “Erkeklerin ve Oğlan Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı” atölyesi ile erkeklerin eşitlikçi rolleri benimseyerek geleneksel erkeklik normlarını dönüştürme yönünde adım atmasını merkezine alan bir tartışma amaçlanıyor.