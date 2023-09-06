İBB’nin Feshane’deki ‘Ortadan Başlamak’ adlı resim sergisine inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Artİstanbul Feshane’de 22 Haziran’da açtığı “Ortadan Başlamak” adlı sergiye soruşturma açıldı. Açıldığı günden beri İslamcı kuruluşlar, tarikat ve cemaatler tarafından hedef gösterilen sergiye birçok saldırı girişiminde bulunuldu.

Sergiyi basan gruplar, sergide cinsellik ve çıplaklık içeren fotoğrafların asıldığını, LGBT propagandasının yapıldığını öne sürdü. İBB’nin sergiyi iptal etmemesi üzerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama” suçundan soruşturma açtı.

SAVCI ADRES İSTEDİ

Soruşturma kapsamında savcılıkça, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesi için İBB Genel Sekreterliği’ne yazı yazıldı. Savcı, yazıda, “Sergideki resimlerle ilgili” soruşturma açıldığını bildirdi. Savcı, İBB’den serginin organizasyon ve düzenlenmesinde görev alanların isimlerini ve adreslerini istedi.

Yazıda “Ortadan Başlamak isimli serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişi/ kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek, düzenlenecek evrakın ivedi olarak cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur” ifadeleri kullanıldı.



'SERGİYİ KAPATMAYİBİLİRİZ' TEHDİDİ

“Ortadan Başlamak” isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, 24 Temmuz’da suç duyurusunda bulunduktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmıştı.

Sergide eşcinsellik içeren tablolarla LGBT propagandası yapıldığını öne süren Mican, “Dini değerlere hakaret, aşağılama ve kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu serginin kapatılmasını talep etmişti. Mican, “Biz bu sergiyi kaldırmasını biliriz” demişti.



DEMOKRASİ ADINA KEPAZELİK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Unkapanı Yağmursuyu Tüneli’nin Kazılmasını Tamamlayan Tünel Delme Makinesi Çıkış Töreni”nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Artİstanbul Feshane’deki “Ortadan Başlamak” adlı sergi hakkında soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

“Utanç verici” diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu şunları söyledi:

“Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Feshane’de açılan sergi üzerinden adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum utanç verici. Bu yazıyla bütün dünyaya ‘Bizde demokrasi yok, hele sanata da saygı yok’ diyorsunuz. Böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin. Hükümetin içindeki aklı başındaki insanları göreve davet ediyorum. Bir ülkede, demokrasiyi ve özgürlüğü bu kadar ayaklar altına alacak hamleler yapılır mı? Bu ülkenin ekonomisini, bu ülkenin gelişmişliğini biraz düşünen birileri varsa, bunu hemen önlesin. Ülkemiz zarar görüyor. Niyetiniz başka bir şeyse hani ‘Azıcık cesur olun, azıcık delikanlı olun’ derler mahalle diliyle, öyle olun. Çok garip bir durum. Seçime gittikçe, yürüdükçe zaman azaldıkça bu işler artıyor. Demokrasi adına bir kepazelik.”



"BU SİYASİ BİR DAVADIR"

İBB Meclis üyesi Mesut Kösedağı bunun siyasi bir dava olduğunu söyledi.

Kösedağı, şöyle konuştu:

“İnsanlar sosyalleşmesin, özgürleşmesin, sanat olmasın istiyorlar. Bu çok trajikomik bir dava, üzülüyoruz. Özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz. Sanatın yanında olacağız. Bu sergide hiçbir şekilde toplumun değerlerini tahrik etmeye yönelik bir şey yoktur. Buradan kimse bir şey çıkarmaya çalışmasın.”

MÜCADELE ÇAĞRISI YAPTILAR

Ataol Behramoğlu: Yönetim ne yazık ki halkımızı, birbirine karşı düşmanlaştırıyor. En değerli, en saf güzelliklerimizi karartmakta ve çirkinleştirmektedir. Dolayısıyla halkın kin ve düşmanlığa teşvik edilmesinin sorumlularını başka yerde değil, kendi içlerinde aramaları gerekir.

Bedri Baykam: Türkiye’yi gerici bir eksene sokmaya çalışan güçler ne yapacaklarını şaşırdı. Olur olmaz dayatmalar, baskılar ve davalarla özgür Türkiye’yi ve demokrasiyi hiçe sayıyorlar. Bir yandan İBB’yi hırpalamaya çalışmak bir yandan da sanat dünyasına gözdağı vermenin peşindeler. Sanatçılar bu baskılarla geri adım atmazlar ancak ileri adım atarlar. Kendi açılarından da büyük bir hesap hatası yapıyorlar.

Orhan Aydın: “Tükürürüm böyle heykelin içine” diye başlayan bu saldırı artık net bir şekilde AKP’nin bütün ortakları aracılığıyla ayyuka çıkmıştır. Yaşanan açık adıyla faşizmdir.

Türkiye Yazarlar Sendikası: Sanata soruşturma değil takdir ve destek gerekir. Sanat suç değildir. Soruşturmanın sanatçıya yönelik baskı amacıyla açıldığını düşünüyoruz ve derhal kapatılmasını talep ediyoruz. Üyelerimizi, yazarları sanatçıları mücadeleye çağırıyoruz.

Küratör Feyyaz Yaman: Biz bu saldırılar ve müdahaleler karşısında kararlıyız. Yılmak gibi bir durum söz konusu değil, bu bir mücadelenin bütünüdür, mücadeleye devam edeceğiz.

