İBB'nin hazırladığı ücretsiz soru bankaları dağıtılmaya başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere destek amacıyla 100 bin özel soru bankası kitabı bastırdı. Kitaplar, İstanbul meydanlarında ve İBB'ye bağlı kütüphanelerde ücretsiz olarak dağıtılıyor.
İBB, eğitimde fırsat eşitliğini her kesime taşımak için lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için 100 bin adet özel soru bankası kitabı hazırlattı. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler, bu test kitaplarını İstanbul meydanlarındaki çözüm merkezlerinden ve İBB’ye bağlı kütüphanelerden edinebiliyor.
İMAMOĞLU: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından, “Önümüzdeki sınavlara hazırlanmak için çok çalıştığınızı, geleceğe dair çok güzel hayaller kurduğunuzu biliyoruz. Bu hayallere ulaşmanıza yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız” mesajını paylaştı.
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