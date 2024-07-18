İBB’nin kentsel dönüşüme can suyu projeleri kapsamında Bayrampaşa’da geçici konut desteği verilecek
İBB, Meclisi’nin temmuz ayında karara bağlanan İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’daki kentsel dönüşümde geçici kiralık konut ve hibeli dönüşüm için barınma desteğinin ilk örneği Bayrampaşa’da uygulanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin temmuz ayında karara bağlanan İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’daki kentsel dönüşümde geçici kiralık konut ve hibeli dönüşüm için barınma desteğinin ilk örneği Bayrampaşa’da hayata geçecek.
Bayrampaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen İsmetpaşa Mahallesi, Tuna Caddesi, Kenar Caddesi ve Fulya Sokak arasındaki alan üzerinde deprem riski taşıyan yapıların tahliyesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanarak hak sahiplerine verilen karot analizlerinin sunulması halinde halihazırda bulunan rezerv konutların geçici tahsis edilmesine karar verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan ve İBB Meclisi’nin temmuz ayında karara bağladığı İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’daki kentsel dönüşümde tarihi dönüm için geçici kiralık konut ve hibeli dönüşüm sürecinde barınma desteğinin ilk örneği Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun girişimiyle hayata geçecek.
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