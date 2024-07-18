İBB’nin kentsel dönüşüme can suyu projeleri kapsamında Bayrampaşa’da geçici konut desteği verilecek

İBB, Meclisi’nin temmuz ayında karara bağlanan İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’daki kentsel dönüşümde geçici kiralık konut ve hibeli dönüşüm için barınma desteğinin ilk örneği Bayrampaşa’da uygulanacak.

ANKA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:46
İBB’nin kentsel dönüşüme can suyu projeleri kapsamında Bayrampaşa’da geçici konut desteği verilecek
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin temmuz ayında karara bağlanan İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’daki kentsel dönüşümde geçici kiralık konut ve hibeli dönüşüm için barınma desteğinin ilk örneği Bayrampaşa’da hayata geçecek.

Bayrampaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen İsmetpaşa Mahallesi, Tuna Caddesi, Kenar Caddesi ve Fulya Sokak arasındaki alan üzerinde deprem riski taşıyan yapıların tahliyesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanarak hak sahiplerine verilen karot analizlerinin sunulması halinde halihazırda bulunan rezerv konutların geçici tahsis edilmesine karar verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan ve İBB Meclisi’nin temmuz ayında karara bağladığı İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’daki kentsel dönüşümde tarihi dönüm için geçici kiralık konut ve hibeli dönüşüm sürecinde barınma desteğinin ilk örneği Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun girişimiyle hayata geçecek.


Bayrampaşa Belediyesi haberleri ibb haberleri

İlgili Haberler

İBB ile İstanbul Barosu arasında adli yardım protokolü imzalanacak

İBB ile İstanbul Barosu arasında adli yardım protokolü imzalanacak
İmamoğlu’nun ‘İstanbul’da 2.5 milyon mülteci var’ sözleri İBB Meclisi'nde tartışmalara neden oldu

İmamoğlu’nun ‘İstanbul’da 2.5 milyon mülteci var’ sözleri İBB Meclisi'nde tartışmalara neden oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler