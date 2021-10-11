İBB kapısının önüne ölü köpek bırakıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başkanlık binasının giriş kapısına kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan poşet, kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine çağrılan polisin yaptığı incelemede, poşetin içinde beyaz bir beze sarılı ölü bir köpek olduğu belirlendi.
İBB başkanlık binasının giriş kapısının önüne, bugün kimliği belirsiz biri kişi tarafından poşet bırakıldı. Poşeti bırakan kişi, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Güvenlik görevlilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Polisin yaptığı inceleme sonucunda, poşetin içinde beyaz bir beze sarılı ölü bir köpek olduğu belirlendi.
Polis, ölü köpeği bırakan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
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