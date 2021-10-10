İBB Genel Sekreter Yardımcısı: İtirazım var!

10 Ekim 2021 Pazar, 02:00

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Korumacıyım, utanç duyuyorum!” diye sürdürüyor itirazını. Haklı. Hem de çok haklı. Günlerdir “Sanat” başlığı altında gündeme gelen, yazılı basında, naçizane, benim dışımda pek kimsenin dile getirmediği, İstanbul’un tarihi tersaneleri üzerinde yerleştirilen bir sanat etkinliğinin mekânı, tarih ve mimarinin de katledildiği bir mekân ne yazık ki. Haliç’teki Taşkızak Tersanesi üzerindeki tarihi yapıların korunamamış olmasına itiraz ediyor Mahir Polat, herkesin duyması için sosyal medyadan: “On binlerce m2 binanın tarihi Haliç bandına yapılması, aykırı uygulamalar ile alanın defalarca katledilmesi, bunları kurul kararlarına şerh düşerek kayıt altına almamız, otoparkı için Divanhane Karakolu’nun katledilmesi sonrası projeyi aklayan Çağdaş Sanat Fuarı... İtirazım var!”

Burada sanatın sergilenmesi projeyi aklamıyor ama balık hafızalı Türk halkı, deniz kenarında tarihi mekâna yerleştirilmiş sanat eserlerini gördüğü zaman burada nasıl bir tarihi katliam yapılmış olduğunu unutuveriyor, aklına bile getirmiyor, belki farkında bile değil. Mahir Polat da buna dikkat çekiyor:

“Unutulmuşsa diye... Üzülerek paylaşıyorum. Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolunu devlet kurumlarının elbirliği ile yıkmasından kurtaramadık. Korumacıyım, utanç duyuyorum!

Hiçbir sebebi olmayan bu yıkımın müsebbibi TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’dir.

Fatih Sultan Mehmet’in tersanesine 2015’te özel imar değişikliği ile yapılmaya başlanan on binlerce m2 gökdelen otel, Haliçport- Tersane İstanbul adı ile beton tarihi Haliç kıyısı.

Bu beton kaleler için Sultan Abdülaziz’in Divanhane Karakolu bir gecede dozerle yok edildi.”

İMAMOĞLU ZİYARET ETTİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kültür varlıklarından sorumlu. Hayatını korumaya adamış, haklı olarak yaptığı itirazı kamuoyuyla paylaşıyor. Çağdaş Sanat Fuarı, sanat içermesine ve yapanların Venedik Bienali’ne gönderme yapmasına karşın, sanat amaçlı bir bienal değil, yüzlerce eserin alıcısıyla buluşması, satış amaçlı bir etkinlik. Giriş bilet fiyatlarının yüksekliği (150 TL) bile bunun bir göstergesi. Amaç meraklıların değil alıcıların gelmesi. Kendisi de koleksiyon yapan ve sanata meraklı İBB Başkanı İmamoğlu, gerçi açılışa ve davetlere gelmedi ama sessiz sedasız fuarı ziyaret etti, bütün stantlara uğrayarak sanatçılarla sohbet etti. Bu kadarı bile İBB’nin kurum olarak karşı çıktığı mekânı ziyaret ederek bir tür meşruiyet kazandırdığı gerekçesiyle eleştiri konusu oldu.

Proje bittiği zaman karşı kıyıdan göreceksiniz, Haliç’in bu kıyısındaki betonlaşmayı. Zaten o zaman içeri girmeniz de pek söz konusu olamayacak. Herhalde otel ve mekânların, yat limanının girişi, fuarın bilet fiyatlarından katbekat yüksek olacak!