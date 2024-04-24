İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!
İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne gelen 3 kişilik yemeğin hesabı sosyal medyada gündem oldu.
Enflasyonun hızla yükselişi yurttaşı sosyal tesislere itti.
Kafe ve restoranlarda menü fiyatlarındaki takibin yapılamaması sonucu büyükşehir belediyelerine ait sosyal tesislere rağbet arttı.
Bir sosyal medya kullanıcısının sosyal tesislerde yedikleri 3 kişilik menünün faturası ise sosyal medyada gündem oldu.
Gündem olan hesabın adresi ise İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri.
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