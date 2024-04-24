İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:30

Güncelleme: 24.04.2024 - 15:30

Enflasyonun hızla yükselişi yurttaşı sosyal tesislere itti.

Kafe ve restoranlarda menü fiyatlarındaki takibin yapılamaması sonucu büyükşehir belediyelerine ait sosyal tesislere rağbet arttı.

Bir sosyal medya kullanıcısının sosyal tesislerde yedikleri 3 kişilik menünün faturası ise sosyal medyada gündem oldu.

Gündem olan hesabın adresi ise İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri.