İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!

İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne gelen 3 kişilik yemeğin hesabı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:30
İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!
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Enflasyonun hızla yükselişi yurttaşı sosyal tesislere itti. 

Kafe ve restoranlarda menü fiyatlarındaki takibin yapılamaması sonucu büyükşehir belediyelerine ait sosyal tesislere rağbet arttı. 

Bir sosyal medya kullanıcısının sosyal tesislerde yedikleri 3 kişilik menünün faturası ise sosyal medyada gündem oldu.

Gündem olan hesabın adresi ise İBB’ye ait Küçük Çamlıca Tesisleri.


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