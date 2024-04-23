Vali koltuğuna oturan depremzede öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Artık binaların yüksek olmasını istemiyoruz'

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devralan depremzede öğrenci Eylül Nacar’ın, ‘Yaşadığımız çok büyük depremden biz çocuklar çok etkilendiğimiz için artık binaların yüksek olmasını istemiyoruz’ sözleri yürekleri ısıttı.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 17:42
Vali koltuğuna oturan depremzede öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Artık binaların yüksek olmasını istemiyoruz'
Abone Ol google-news

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Nacar’a bıraktı.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mulla Katık, Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu Müdürü Dilşat Davarcı, Öğretmen Züleyha Çolak, Eylül’ün Annesi Selin Nacar ve Babası Mustafa Nacar yer aldı.

"BİNALARIN SAĞLAM OLMASINI İSTİYORUZ"

Eylül Nacar, Vali Yılmaz’ın Osmaniye’de öncelikli hedefinin ne olduğu sorusu üzerine, “Binaların çok yüksek olmasını istemiyorum. Yaşadığımız çok büyük depremden biz çocuklar çok etkilendiğimiz için artık binaların yüksek olmasını istemiyoruz. Bir de binaların sağlam olmasını, daha çok yeşil alanın ve parkların olmasını istiyorum. Biz çocuklar bisiklet yolları istiyoruz" dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’i telefonla arayan Eylül, Başkan Çenet’e binaların yüksek olmaması, daha çok yeşil alan, park ve bisiklet yolları olması konusundaki taleplerini iletti.

Eylül Nacar ziyaretin sonunda Vali olmanın kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberleri 23 Nisan haberleri

İlgili Haberler

Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü

Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kaş açıklarında deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kaş açıklarında deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nihat Zeybekçi'yle Yeni Şafak yazarı arasındaki 'İsrail'le ticaret' polemiği devam ediyor: 'Bunun için size hakaret ettim'

Nihat Zeybekçi'yle Yeni Şafak yazarı arasındaki 'İsrail'le ticaret' polemiği devam ediyor: 'Bunun için size hakaret ettim'
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
Genel başkan olarak ilk kez... Özgür Özel'den TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda 'hasbelkader' ifadelerine tepki

Genel başkan olarak ilk kez... Özgür Özel'den TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda 'hasbelkader' ifadelerine tepki
Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!

Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!
AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’

AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu