İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Polisin, Ongun’a gözaltı kararını gösterdiği o anlar dikkat çekti.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis memurunun Ongun'a gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Ongun'un da aralarında bulunduğu 87 şüpheli emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.


Etiketler: #murat ongun #gözaltı #ibb #Ekrem İmamoğlu

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