İBB'ye yönelik soruşturmada bir gözaltı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, KKTC'de gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik soruşturmada bir gözaltı daha
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AA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 23:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etti.

Ketenci, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Kaan Ketenci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Etiketler: #reklam #KKTC #gözaltı

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