86 milyona seslendi... Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken mesaj!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:08

Güncelleme: 05.04.2025 - 10:08

Diplomasının iptalinin ardından operasyon düzenlenerek gözaltına alınan ve ardından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bir mesaj paylaştı.

"GAFLET, DALALET İÇİNDE OLANLARDAN KORKMA"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Türkiye'ye seslenerek, şunları kaydetti:

"Tümüyle yasal bir zeminde, kişisel hak ve özgürlükler çerçevesinde fikirlerini beyan edenleri, paylaşımda bulunanları, gösteriye katılanları, boykot etme hakkını kullananları korkutmayı; süper hızla gözaltına almayı, tutuklamayı, hapse atmayı, tehdit etmeyi kendine hak gören iktidar; miadını tamamlamıştır. Bunlar, çaresiz ve zavallı bir avuç insanın koltuklarını korumak için yaptıkları son çırpınışlardır. Bu anlayış, iktidarını kaybetmemek adına her şeyi mübah görür.

86 milyon insanımıza, gençlerimize, kadınlara, emekçilere, işsizlere, emeklilere, sanatçılara milletimizle hatırlatıyoruz:

Korkma! Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma! Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun! MİLLET BÜYÜKTÜR!"