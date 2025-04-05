Ekrem İmamoğlu'ndan avukatına: 'Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin'

Yayınlanma: 05.04.2025 - 18:11

Güncelleme: 05.04.2025 - 18:11

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatı Mehmet Pehlivan aracılığıyla bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu mesajında, "Çok kıymetli avukat dostlarım. İnsan için yaşam kaynağı tarifi yapıldığında farklı ihtiyaçlar doğrultusunda hava, su gibi temel ihtiyaçlar sıralanabilir. Ben, insani, vicdani 'yaşıyorum' diyebilmesi için ihtiyacı 'adalet' olarak yaşamın temel unsurudur derim insanlık adına. Sizler mesleğinizi 'adalet' duygusunun, prensiplerinin tesis edilmesi için yerine getiren insanlarsınız. Son dönemde size bir başka hususta çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Mesleğinizi farklı statülerde kirletenlere karşı mücadele vermek. Eminim başaracaksınız, hep birlikte başaracağız" ifadelerini kaydetti.

"MAĞDURİYETİMİ DEĞİL, CESARETİMİ GÖSTERİN"

Bu mesajın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ise İmamoğlu ile görüşmesini şu sözlerle açıkladı:

"Bugün cezaevinde ziyaret ettiğim müvekkilim Ekrem İmamoğlu, hukuki bir konu üzerine konuşurken çok anlamlı bir söz söyledi: “Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin.”

Bu zorlu süreçte onun cesur ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit oldum ve bundan güç aldım. Avukatlar, böylesi zamanlarda mağduriyetlere değil cesarete tanıklık eden, hukuksuzluğa karşı dik duran, adalet mücadelesinin cesur sesleridir. Çünkü savunma, mağduriyetin değil cesaretin, umutsuzluğun değil direnişin sesi olmaktır.

Cesaretiyle hukuku savunan, umudu büyüten ve asla boyun eğmeyen tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun.

Dayanışma ve mücadeleyle…"