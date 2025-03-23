Yayınlanma: 23.03.2025 - 14:00

Güncelleme: 23.03.2025 - 14:00

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 92 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Peki, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kimler tutuklandı, kimler serbest kaldı?

İBB'YE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KİMLER TUTUKLANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.

Sabah saatlerinde "yolsuzluk" soruşturması kapsamında ilk tutuklama kararları açıklandı.

Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun tutuklandı.

Gözaltında tutulan isimlerden İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tutuklandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da tutuklandı.

İş insanları Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Yusuf İlbak da tutuklananlar arasında.

Hakkında tutuklama kararı verilen diğer isimler arasında İBB Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Ertan Yıldız ve Servet Yıldırım da var.

Gözaltı listesinde yer alan ve CHP lideri Özgür Özel'in 22 Mart'ta hakkında açıklama yaptığı iş insanı Serdar Haydanlı da tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki "terör" soruşturmasında serbest bırakılmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde hayata geçirilen "kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan ve Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan tutuklandı.

İBB'YE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KİMLER KİMLER SERBEST KALDI?

"Yolsuzluk" soruşturmasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın ve sanatçı Ercan Saatçi dahil bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş insanı Alperen Aydın serbest bırakılanlar arasında.

Canan Münüklü, Birsen Şahin, Vahit Doğan ve Yusuf Yüce de adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.