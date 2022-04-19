Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı. Haskoloğlu tutuklandı.
"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haskoloğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili "Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı. Bunlar özgürlüğü, insan haklarını getiremez. Bunu getirecek olan biziz, Millet İttifakı'dır. Demokrasiyi getireceğiz" demişti.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı.
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