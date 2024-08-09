İbrahim Kaboğlu, İstanbul Baro Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 21:10

Güncelleme: 09.08.2024 - 21:10

Yaklaşan İstanbul Barosu seçimleri için hukukçular, adaylıklarını ilan etmeye başladı. Eski CHP İstanbul Milletvekili, anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu için de “Değişim İsteyen Avukatlar” adı altında ortak bir bildiri yayınlanmıştı.

Bini aşkın avukatın imzasıyla Kaboğlu’na İstanbul Barosu Başkan adaylığı çağrısı yapılmıştı.

Kaboğlu, İstanbul Barosu’nda basın toplantısı düzenledi. “Son kırılma, 2017 kırılmasıdır ve reddi mirastır. Belki de buradaki birlikteliğimizi anlamlı kılan bu 2017 reddi mirasıdır” diyen Kaboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa; millilik, 150-200 yıllık kazanımların yadsımasıdır. Bakanların bir parti için oy dilenmesi ülkeyi görünmedik eşiğe getirmiştir. AYM’ye erişim engellenmesi gibi bağımsız ve özerk kurumlar sarayın hizmetine sunulmuş bulunuyor. Bütün bunların sonucu sistematik olarak anayasasızlaştırmayı oluşturmaktadır. Anayasanın 2’nci maddesi gözüyle bu dönemi, Fetret dönemi olarak nitelendiriyorum. Bu dönemde barolar, devletin egemenlik yetki alanında her zaman savunma görevi yapan kuruluşlardır. Coğrafya sınırı yoktur” ifadelerini kullandı.

“ANAYASANIN İHLALİNDEN İLK ETKİLENEN BAROLAR”

Avukatların, bütün anayasa maddelerini savunmak zorunda olduğuna vurgu yapan Kaboğlu, “Barolar, savunma çerçevesine indirgenemeyecek şekilde önemli kuruluşlardır. Anayasa sistematik olarak ihlal ediliyorsa ilk etkilenen kuruluşlar barolardır. Demokratik hukuk devleti ile barolar özdeşleşir. İstanbul Barosu, diğer barolardan biridir ama aynı zamanda Türkiye barosudur. Baroları ilga edemediler ama İstanbul Barosu’nu bölmeyi başardılar. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi barolar bölünme parçalanma konusunda farklı konumdadırlar. Baroları geliştirmek avukat örgütlerini güçlendirmek savunmayı bütünlüklü seviyeye getirmek ve esasen adil yargılanma özneleri olarak son derece önemlidir” dedi.

“HEP BİRLİKTE YOLA ÇIKALIM”

“Peki benim yerim nedir? Ben İbrahim Kaboğlu olarak Anayasa avukatlığı yapma şansı buldum” diyen Kaboğlu, savunma mesleğini nitelikli yapabilmek için nitelikli savcıların ve hakimlerin var olmasına dikkati çekerek “Sonuç olarak biz avukatlar, biz İstanbul Barosu mensupları, biz Türkiye’nin anayasasızlaştırma süreciyle bir toplumun geleceğinin karartılmasına seyirci kalamayız. Biz İstanbul Barosu avukatları, tüm avukatlara seslenerek yıkıma seyirci kalamayız. Bu nedenle anayasanın koruyucuları olarak Fetret dönemine son vermek için hep birlikte yola çıkalım diyorum” diye sözlerini tamamladı.