İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a tepki: Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, holokost yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan açıklamasında ‘Ermeni Soykırım’ ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 17:37
İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a tepki: Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, holokost yok
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ABD Başkanı Joe Biden, "1915 olaylarının" yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları yeniden “soykırım" olarak niteledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi. 

Kalın, açıklamasında “Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın” ifadelerine yer verdi. 


Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın Joe Biden

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