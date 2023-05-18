İç Anadolu ve Batı Karadeniz için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
İç Anadolu ve Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Aksaray çevreleri ile Kastamonu'nun güneyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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