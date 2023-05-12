Sivas'ta etkili olan sağanak, kente büyük zarar verdi: Zincirleme kazada 6 yaralı

Sivas'ta etkili olan sağanak, yolları su ve çamurla kaplarken, ekili arazilerde zarar gördü. Sağanak, kentte zincirleme kazaya da yol açtı.

AA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:52
Sivas'ta etkili olan sağanak, kente büyük zarar verdi: Zincirleme kazada 6 yaralı
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Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, su birikintilerinin oluştuğu yollar, su çekildikten sonra çamurla kaplandı. Sağanak, tarım arazilerine de zarar verdi.

Sağanak, Sivas kent merkezinde ise kısa süreli etkili oldu. Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı. Kentin birçok noktasında sağanak nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.

ZİNCİRLEME KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Sağanak, Sivas-Kayseri kara yolunda da zincirleme kazaya yol açtı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 otomobil, 1 tır ve 1 kamyon, Gemerek ilçesi girişi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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