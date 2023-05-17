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Meteoroloji'den İstanbul'da yarın için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 16:10
Meteoroloji'den İstanbul'da yarın için 'kuvvetli sağanak' uyarısı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın doğusunda İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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