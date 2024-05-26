Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji'nin açıklamasında göre yurdun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 13:53
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in güney ve doğusu ile Ankara'da, yarın ilk saatlerden itibaren Konya'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.


sağanak haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri

İlgili Haberler

İzmir'i önce sağanak sonra dolu vurdu

İzmir'i önce sağanak sonra dolu vurdu
Kayseri'de sağanak su taşkınlarına neden oldu!

Kayseri'de sağanak su taşkınlarına neden oldu!
Kayseri'de sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kayseri'de sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'

Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
25 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması

25 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması
'Yeni müfredat' sorusu kızdırdı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mikrofona 'elle' müdahale

'Yeni müfredat' sorusu kızdırdı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mikrofona 'elle' müdahale
Gül suyu nasıl yapılır? Gül suyunun cilde faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte evde doğal gül suyu yapımı…

Gül suyu nasıl yapılır? Gül suyunun cilde faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte evde doğal gül suyu yapımı…
Samsun'da korkunç olay... Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu

Samsun'da korkunç olay... Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu
Hayvan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ekmekçi’den, iktidarın ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Yaşam hakkı kutsaldır’

Hayvan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ekmekçi’den, iktidarın ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Yaşam hakkı kutsaldır’
CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!
Son Dakika… Bingöl’de korkutan deprem!

Son Dakika… Bingöl’de korkutan deprem!