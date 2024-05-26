Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
Meteoroloji'nin açıklamasında göre yurdun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in güney ve doğusu ile Ankara'da, yarın ilk saatlerden itibaren Konya'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 26, 2024
İç Kesimlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @AnkaraValiligi @TCKonyaValiligi @TC_kkalevalilik @YozgatValiligi @KirsehirValilik @CorumValiligi @sivasvaliligi @kayserivaliligi @nevsehirvalilik @NigdeValiligi @aksarayvaliligi @KaramanValiligi pic.twitter.com/kRQ5OJt6Bj
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