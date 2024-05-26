İç çamaşır ve çantalara gizlenen 171 bin 200 dolar sınırda yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bulgaristan’ın Kaptan Andrevo Sınır Kapısı’nda görevli gümrük memurları, Ukraynalı kadınların iç çamaşırına gizlediği dolarları yakaladı. 171 bin 200 doları akla gelmeyen yöntemlerle getirmeye çalışan Ukrayna vatandaşları sınırda para ile yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 07:06
İç çamaşır ve çantalara gizlenen 171 bin 200 dolar sınırda yakalandı
Abone Ol google-news

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen ve içerisinde 34 yolcusu bulunan Türk plakalı otobüs sınır kapısına geldi. Otobüste bulunan yolcular beyan edecekleri bir şeyin olmadığın belirtti.

Otobüs içerisinde yapılan detaylı gümrük muayenesi ve yolcuların şahsi muayeneleri sırasında, Ukrayna vatandaşı 5 kadın yolcunun taşıdıkları paraları usulüne uygun şekilde beyan etmedikleri belirlendi.

PARALAR ÖZEL POŞETLERE RULO YAPILDI

Ukrayna vatandaşı 5 kadın yolcunun çantalarında, iç çamaşırında ve dış giysisinden birinin ceplerinde ABD doları cinsinden çeşitli paralar sakladıkları görüldü.

İlk bayanda 50 bin ABD Doları’nı iç çamaşırına, 2. kadının sütyen içerisine 40 bin ABD Doları, 3. kadının montun gizli bölmesine 31 bin 700 ABD Doları, 4. kadının kazak iç kısmına 30 bin ABD Doları ve son olan 5. bayanın ise çantasına 19 bin 500 ABD Doları koyduğu belirtildi.

Bulunan beyan edilmemiş para biriminin toplam tutarı 171 bin 200 ABD Doları’na Kapitan Andreevo sınır kapısında gümrük görevlileri tarafından el konuldu.


ABD Doları haberleri iç çamaşırı haberleri çanta haberleri

İlgili Haberler

Çantaya dikili pelüş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

Çantaya dikili pelüş oyuncaktan uyuşturucu çıktı
Fatih’te darp ettiği kadının çantasını çalan şahıs tutuklandı

Fatih’te darp ettiği kadının çantasını çalan şahıs tutuklandı
Sultanbeyli'de pes dedirten hırsızlık: Araçtaki para dolu çantayı çaldılar!

Sultanbeyli'de pes dedirten hırsızlık: Araçtaki para dolu çantayı çaldılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga: 12 kişi gözaltına alındı

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga: 12 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Seçim hezimetinin ardından AKP'de 'hikaye' isyanı: 'Kürtler, Aleviler nerede?'

Seçim hezimetinin ardından AKP'de 'hikaye' isyanı: 'Kürtler, Aleviler nerede?'
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn bağımsız aday olarak seçimlere girecek

İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn bağımsız aday olarak seçimlere girecek
Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!

Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!
14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı

14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu