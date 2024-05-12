Sultanbeyli'de pes dedirten hırsızlık: Araçtaki para dolu çantayı çaldılar!
Sultanbeyli'de motosikletli 2 şüpheli, park halindeki ticari aracın camını kaldırım taşıyla kırdıktan sonra araçtaki para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Çantada 200 bin lira olduğu öğrenilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Turgut Reis Mahallesi Anamur Sokak'ta, dün saat 05.00 sıralarında iddiaya göre Mehmet Emin Çiçen, hafif ticari aracını park ettiği sırada 200 bin lirasını araçta unuttu.
Sabaha karşı motosikletle aracın yanına gelen 2 şüpheliden biri motosikletten inerek, elindeki sopayla ticari aracın camını kırmaya çalıştı. Amacına ulaşamayan şüpheli daha sonra kaldırım taşıyla aracın camını kırmayı başardı.
ÇANTADA 200 BİN TL VARDI
Şüpheliler aracın içerisinde unutulan para dolu çantayı alarak, geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
Çantada 200 bin lira olduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
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