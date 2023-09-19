İç mimar kamp alanında ölü bulundu: Cinayet şüphesi var!
Zonguldak'ta, kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, otopsi sonucuna göre Can'ın çene altından mermi girişi tespit edildi. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Can'ın arkadaşları L.T.K., M.G. ve A.F.A., delil yetersizliği sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Yumurtalık Kayalıkları'nda 10 Eylül'de arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu.
Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, incelemede Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bartu Can'ın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI!
Yapılan otopside Can'ın çenesinden mermi girişi tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, cinayet şüphesi sebebiyle Bartu Can'ın arkadaşları L.T.K., M.G. ve A.F.A.'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin evleri, araçları ve işyerleri arama köpeğiyle de arandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 3 şüpheli, delil yetersizliği sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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