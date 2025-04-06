İçinde 10 yolcu vardı! Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı
İstanbul Ümraniye'de yolcu almak için durağa yanaşan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsün arka kısmına da sıçradı. İçerisinde 10 yolcunun bulunduğu otobüs, tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Süleyman Sağlam’ın kullandığı 522B numaralı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşmak istedi. O sırada otobüsün motor kısmında alevler yükselmeye başladı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Durumu fark eden şoför Sağlam, otobüste bulunan 10 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etmek için çalışma başlattı.
Polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından otobüsteki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasar meydana gelen otobüs çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.
İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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