O anlar kamerada: Seyir halindeki otobüsün önüne yattı!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yola çıkan M.Z. (30) seyir halindeki halk otobüsünün önüne yattı. Şoförün ani fren yapmasıyla otobüsün altında kalmaktan son anda kurtarılan M.Z., hastaneye kaldırıldı.
Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde yürüyen M.Z., bir anda yola çıkıp kendisini, Serkan K.'nin kullandığı halk otobüsünün önüne yattı.
Sürücünün ani fren yapması sonucu M.Z., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan M.Z., Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Otobüsün araç kamerasına yansıyan olayla ilgili polis çalışma başlattı.
Etiketler: #otobüs #Halk otobüsü #tekirdağ
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