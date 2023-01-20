İçişleri: Afrin'de toprağa gömülü 3,1 kilo EYP ele geçirildi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:07

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 12:08

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

ZEYTİNLİK ARAZİSİNDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylemde kullanılmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen EYP, Mahmudiye Mahallesi Racu yolu zeytinlik arazisinde toprağa gömülü bulundu.

EYP'nin 1 kilo 600 gram C4, 1 kilo 500 gram TNT, 1 uzaktan komutalı anahtar sistemi ve kumanda, 2 elektrikli kapsül, 1 pil ile hazırlandığı tespit edildi. EYP'nin bulunmasıyla olası eylemlerin önüne geçildiği belirtildi.