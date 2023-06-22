İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ekibinden ilk kare!

İçişleri Bakanlığı'na atanan Ali Yerlikaya, yeni ekibi ile ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya'nın Süleyman Soylu'nun ekibine veda etmesinin hemen ardından yeni ekibi ile paylaşımda bulunması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ekibinden ilk kare!
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İçişleri Bakanlığı'na atanan ve dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yardımcıları belli olan Ali Yerlikaya, yeni bir paylaşımda bulundu.

Eski bakan Süleyman Soylu'nun ekibini uğurladıktan sonra yeni ekibi ile kameralara poz veren Yerlikaya, paylaşımına şu notu düştü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle; İçişleri Bakanlığımıza Bakan Yardımcıları olarak atanan kıymetli mesai arkadaşlarım Sayın Bülent Turan, Sayın Mehmet Aktaş, Sayın Mehmet Sağlam ve Sayın Münir Karaloğlu’nu tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. #TürkiyeYüzyılı’nın inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. BİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ #TürkiyeninHuzuru."

NE OLMUŞTU?

Ali Yerlikaya, bugün İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen veda töreninde Soylu döneminde bakan yardımcısı olan isimlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek uğurlamıştı.

Yerlikaya'nın Soylu'nun sağ kolu olarak bilinen ve bakan yardımcılığı görevinden alınan İsmail Çataklı'ya aracına kadar eşlik etmesi gündem olmuştu.


Ali Yerlikaya bakan yardımcıları Bakan Bülent Turan içişleri bakanlığı

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