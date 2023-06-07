Gündemi sarsacak 'tasfiye' iddiası: Süleyman Soylu'nun ardından Ali Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
Koltuğunu 7 yılın ardından devreden Süleyman Soylu'nun, bakanlık için Yerlikaya'nın isminin gündeme gelmesi üzerine; Ankara ve İstanbul istihbarat birimlerine 'iltisak' dosyası hazırlattığı iddiası siyaset gündemine oturdu. Öte yandan Soylu ekibinin Yerlikaya tarafından tasfiye edileceği öne sürüldü.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin yankıları sürüyor. İçişleri Bakanlığı görevini 7 yıl boyunca yürüten Süleyman Soylu, koltuğunu Erdoğan'ın kararıyla Ali Yerlikaya'ya devretti.
Uzun süredir İstanbul Valisi görevini yürüten Yerlikaya, görevi Soylu'dan resmen devraldı. Devir teslimin ardından, Yerlikaya'nın göreve gelmesi ve sonrasında yaşananlar da merak konusu oldu.
Halk TV'den Seyhan Avşar ve T24 yazarı Tolga Şardan, Soylu'nun Yerlikaya hakkında bir dosya hazırlattığını iddia etti.
Şardan, Soylu'nun kabine açıklanana kadar bakanlık umudunu koruduğunu; Yerlikaya'nın isminin gündeme gelmesi üzerine ise Ankara ve İstanbul istihbarat birimlerine 'iltisak' dosyası hazırlattığını öne sürdü.
'ERDOĞAN'IN DURUMDAN HABERİ VAR'
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumdan haberdar olduğu ve Soylu'ya müdahale edildiği iddia edildi. Soylu'nun bakanlık atamasındaki rakibi için gerçekleştirmeye çalıştığı "hareket"in geri teptiği belirtildi.
YERLİKAYA EKİBİNİ KURUYOR
Tolga Şardan, yazısında ayrıca Soylu ekibinin Yerlikaya tarafından tasfiye edileceğini öne sürdü.
"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve başlar başlamaz önce yakın çalışma ekibinde düzenlemeler gerçekleştirdi" diyen Şardan, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Örneğin, İstanbul'da beraber çalıştığı yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli'yi beraberinde Ankara'ya getirdi ve özel kalem müdürü yaptı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrenciliği sırasında yakın arkadaşı olan mevcut Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcısı olması gündemde."
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