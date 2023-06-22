İçişleri Bakanlığı'nda 'yaprak dökümü': Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yardımcıları dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değişti. Değişiklikle birlikte, eski bakan Süleyman Soylu’nun sağ kolu olarak bilinen İsmail Çataklı da, bakan yardımcılığı görevinden alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve başlamasının ardından eski bakan Süleyman Soylu’nun ekibinin akıbeti belli oldu.
Bakan Yerlikaya'nın yardımcıları dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değişti. Soylu’nun sağ kolu olarak bilinen İsmail Çataklı da, bakan yardımcılığı görevinden alındı.
Yerlikaya da, bugün İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen veda töreninde Soylu döneminde bakan yardımcısı olan isimlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek uğurladı.
Sosyal medya hesabından video ve fotoğraf yayımlayan Yerlikaya, "Bu bir bayrak değişimi" notunu düştü.
Bu bir bayrak değişimi????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 22, 2023
Ülkemizin huzur ve güvenliği için büyük emek veren, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Sayın İsmail Çataklı, Sayın Mehmet Ersoy ve Prof. Dr. Sayın Tayyip Sabri Erdil'e teşekkür ediyorum.
BİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ#TürkiyeninHuzuru???? pic.twitter.com/9KwAgcfi3d
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