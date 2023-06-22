İçişleri Bakanlığı'nda 'yaprak dökümü': Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:13

Güncelleme: 22.06.2023 - 14:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve başlamasının ardından eski bakan Süleyman Soylu’nun ekibinin akıbeti belli oldu.

Bakan Yerlikaya'nın yardımcıları dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değişti. Soylu’nun sağ kolu olarak bilinen İsmail Çataklı da, bakan yardımcılığı görevinden alındı.

Yerlikaya da, bugün İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen veda töreninde Soylu döneminde bakan yardımcısı olan isimlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek uğurladı.

Sosyal medya hesabından video ve fotoğraf yayımlayan Yerlikaya, "Bu bir bayrak değişimi" notunu düştü.