İçişleri Bakanlığı'nda 'yaprak dökümü': Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yardımcıları dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değişti. Değişiklikle birlikte, eski bakan Süleyman Soylu’nun sağ kolu olarak bilinen İsmail Çataklı da, bakan yardımcılığı görevinden alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:13
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve başlamasının ardından eski bakan Süleyman Soylu’nun ekibinin akıbeti belli oldu.

Bakan Yerlikaya'nın yardımcıları dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değişti. Soylu’nun sağ kolu olarak bilinen İsmail Çataklı da, bakan yardımcılığı görevinden alındı.

Yerlikaya da, bugün İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen veda töreninde Soylu döneminde bakan yardımcısı olan isimlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek uğurladı. 

Sosyal medya hesabından video ve fotoğraf yayımlayan Yerlikaya, "Bu bir bayrak değişimi" notunu düştü.


Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı içişleri bakanlığı ismail çataklı Süleyman Soylu

İlgili Haberler

Gündemi sarsacak 'tasfiye' iddiası: Süleyman Soylu'nun ardından Ali Yerlikaya kendi ekibini kuruyor

Gündemi sarsacak 'tasfiye' iddiası: Süleyman Soylu'nun ardından Ali Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
Yeni kabine sonrası çok konuşulacak iddia: Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti

Yeni kabine sonrası çok konuşulacak iddia: Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hangi görevlerde bulundu?

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hangi görevlerde bulundu?

En Çok Okunan Haberler