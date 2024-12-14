İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya kayyum protestosu: 'Kayyum halk iradesine darbedir'

Bütçe görüşmelerinde Genel Kurul’a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyum atamalarını protesto etti. CHP ve DEM milletvekilleri “Kayyum halk iradesine darbedir” yazılı dövizlerle taşıdı. Yerlikaya konuşmasında Suriye'deki yeni dönemin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya kayyum protestosu: 'Kayyum halk iradesine darbedir'
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 23:08

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Yürütme adına Genel Kurul’a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyum atamalarını protesto etti.

"KAYYUMA DEĞİL, HALKA BÜTÇE"

Milletvekilleri ellerinde; Bakan Yerlikaya’nın konuşması boyunca “Kayyum halk iradesine darbedir” ,”Kayyuma değil, halka bütçe”, “Seçim hak, kayyum darbe” yazılı dövizleri taşıdı.

YERLİKAYA DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:

"Şu anda ülkemizde 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır. Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu"


Etiketler: #kayyum #Ali Yerlikaya #Kürsü

İlgili Haberler

MHP ile görüşen CHP kanadı, kayyum konusunda destek olasılığı görmüyor: ‘Dertleri tekrar aday olması’

MHP ile görüşen CHP kanadı, kayyum konusunda destek olasılığı görmüyor: ‘Dertleri tekrar aday olması’
CHP ve MHP arasındaki 'kayyum' zirvesi sona erdi! Taraflardan ilk açıklama: 'Topyekün ve kapsamlı bir değişiklik...'

CHP ve MHP arasındaki 'kayyum' zirvesi sona erdi! Taraflardan ilk açıklama: 'Topyekün ve kapsamlı bir değişiklik...'
CHP ile MHP arasında 'kayyum' toplantısı: Grup başkanvekilleri bir araya geldi

CHP ile MHP arasında 'kayyum' toplantısı: Grup başkanvekilleri bir araya geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler