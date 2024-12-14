İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya kayyum protestosu: 'Kayyum halk iradesine darbedir'

Yayınlanma: 14.12.2024 - 23:08

Güncelleme: 14.12.2024 - 23:11

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Yürütme adına Genel Kurul’a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyum atamalarını protesto etti.

"KAYYUMA DEĞİL, HALKA BÜTÇE"

Milletvekilleri ellerinde; Bakan Yerlikaya’nın konuşması boyunca “Kayyum halk iradesine darbedir” ,”Kayyuma değil, halka bütçe”, “Seçim hak, kayyum darbe” yazılı dövizleri taşıdı.

YERLİKAYA DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:

"Şu anda ülkemizde 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır. Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu"