MHP ile görüşen CHP kanadı, kayyum konusunda destek olasılığı görmüyor: ‘Dertleri tekrar aday olması’

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Ovacık ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyumları konuştuklarını söyleyen kurmaylar, “Özellikle Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer konusunda, dosyanın içeriğinin boş olduğu söyledik. Bu konuda böyle bir yorum yapmasalar da hemfikir olduğumuzu gözlemledik. Sonuçta 10 yıl önceye ait bir suçlama var. Görüşmede kayyum uygulamasının yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeleri yoktu. Biz yine yasa teklifimizdeki gibi kayyum olsa bile yerine gelecek başkanın belediye meclisinden seçilmesinin önemine vurgu yaptık. Çünkü halk iradesinin temsili önemli. Siz kayyumla halkı cezalandırıyorsunuz ve halkla inatlaşıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘ANAYASA MASASINDA YOKUZ’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ilk açıklamasından sonra “hakkında soruşturma olan bir adayın hiçbir şekilde temiz kâğıdı alamayacağı bir ihtimalin konuşulmaya başlandığını” belirten partililer, “Görüşmede Feti Bey yoktu. Ama ilk açıklamasından daha baskıcı bir istekte oldukları görülüyordu. Biz de buna karşı önerimizi anlattık” bilgisini paylaştı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın görüşme sonrası bir anayasa değişikliği de dahil topyekûn bir değişiklik yapılması yönündeki açıklamalarına ilişkin konuşan CHP kurmayları, “İçeride hiçbir şekilde anayasa konuşmadık. Çıkınca böyle bir açıklama yapıldı. Bir anayasa masasına oturmayacağımız çok net. Onlar da kayyum uygulamalarına karşı bu şartı koyuyarsa bir uzlaşma olmayacak gibi gözüküyor. Ancak bu demokrasi adına hata olur. Türkiye’deki herhangi bir sorunu çözmek yerine Erdoğan’ın adaylığı için yeniden bir anayasa yapma derdindeler. Biz asla öyle bir anayasa masasında yokuz” dedi.