İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'YKS' açıklaması: 2 milyon 425 bin 560 öğrenci ter dökecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

Ülke genelinde 11 bin 883 okulda sınav sürecinde 44 bin 886 personelin ve 6 bin 907 ekibin sahada olacağını belirtti.

"44 BİN 886 PERSONELİMİZ VE 6 BİN 907 EKİBİMİZ GÖREV YAPACAK"

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak 2 milyon 425 bin 560 evladımızın huzur, güven ve sükûnet içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığımızın tüm birimleriyle hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda; 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edilecek; sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır."

"KOPYAYA MÜSADE EDİLMEYECEK"

"Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede uygulanacak; sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz; 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz."